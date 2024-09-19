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Karabük'te Gaziler Günü Etkinliği: Öğrencilerle Spor Buluşması

Karabük'te Gaziler Günü Etkinliği: Öğrencilerle Spor Buluşması
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Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gaziler ve öğrenciler basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, etkinliğin amacını ve kahraman gazilerin önemini vurguladı.

Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen etkinliğin, günün anlam ve önemini vurgulamak için önemli fırsat olduğunu belirterek, "Aziz milletimizin bekası uğrunda gazi olan tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı da etkinlikte emeği geçen herkese gaziler adına teşekkür ederek, Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusunun, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusuna Polatlı önlerinde tarihin en büyük yenilgisini yaşattığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Spor

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