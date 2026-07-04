Anadolu Yıldızlar Ligi Judo 1. Etap Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

Karabük'te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo 1. Etap Grup Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 10 ilden yaklaşık 100 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Müsabakaların açılış programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, sporcuların geçit töreni gerçekleştirildi.

Açılış seremonisine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü Handan Karaman ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları katıldı.

Organizasyon, yarın sona erecek.