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Karabük'te 179 sürücüye 222 bin 475 TL ceza kesildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Genel Trafik Denetimi sonucunda 179 araç sürücüsüne 222 bin 475 TL ceza kesildi.