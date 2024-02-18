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Karabük İdmanyurdu Kırıkkalegücü'nü mağlup etti

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Karabük İdmanyurdu, TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında evinde Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçta Yakup Ramazan Zorlu ve Ahmet Sun'un attığı gollerle galip gelen Karabük İdmanyurdu, önemli bir galibiyet elde etti.

Karabük İdmanyurdu, TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında evinde karşılaştığı Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Hatem Yarar, Mustafa Poyraz, Ertuğrul Konak

Karabük İdman Yurdu: Enes Çetin, Kerem Yorulmaz, Mustafa Kayabaşı, Yusuf Akbulut (Ercüment Eray Ataklı dk. 85), Murat Saykal (Miraç Türkyılmaz dk. 46, Berkay Yılmaz dk. 85), Tolga Mert Aslan, Ahmet Sun (Seyit Ali Kahya dk. 90+5), Yakup Ramazan Zorlu (Mert Caymaz dk. 65), Talha Özcan, Rasimcan Değirmenci, Ufuk Birdal

Kırıkkalegücü Futbol SK: Arel Ekinci, Muhammed Çoban (Kağan Özkan dk. 90), Bora Taşdemir (Nezir Özer dk. 65), Buğra Şahiner, Oğuz Çolak (Ufukcan Engin dk. 73), Erşan Yaşa, Seyit Mehmet Söğüt, Tamer Aşık (Doğukan Tuzcu dk. 90), Aykut Çolakoğlu, Yusuf Kaplan (Mehmet Güneş dk. 73), Muhammet Fatih Öztekin

Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 53), Ahmet Sun (dk. 88) (Karabük İdman Yurdu), Mehmet Güneş (dk. 87) (Kırıkkalegücü Futbol SK)

Sarı kartlar: Talha Özcan, Kerem Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu), Bora Taşdemir (Kırıkkalegücü Futbol SK) - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yakup Ramazan Zorlu Karabük Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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