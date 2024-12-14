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Karabük İdmanyurdu, 52 Orduspor'a 1-0 Yenildi

Karabük İdmanyurdu, 52 Orduspor'a 1-0 Yenildi
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TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Nevzat kaydetti.

Karabük İdmanyurdu, TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında evinde karşılaştığı 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: AliRıza Altunbakır, Halil Tolgahan Demir, Abdullah Polat

Karabük İdmanyurdu Spor: Berat, Serkan (Erdem Can dk. 61), Sergen, Yusuf (Muhammet dk. 67), Serdar, Tolga Mert, Rasimcan, Seyit Ali, Kerem, Ege, Eray (Fırat dk. 84)

52 Orduspor FK: Ersin, Hüseyin Furkan (Berkay dk. 31), Harun (Kadir dk. 72), Emre (Yusuf dk. 72), Uğur (Ali Kemal dk. 85), Nazmi, Bilal, Faruk, Hüseyin, Emre, Nevzat (Mustafa dk. 85)

Gol: Nevzat (dk. 52) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Serkan, Tolga Mert, Kerem, Ege (Karabük İdman Yurdu Spor), Kadir, Uğur (52 Orduspor FK) - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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