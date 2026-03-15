TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu: 1 Sebat Gençlikspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta mücadelesinde Karabük İdman Yurdu, evinde Sebat Gençlikspor'u 1-0 yenerek galip geldi. Gol, Berkcan Cengiz tarafından 65. dakikada kaydedildi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Onur Bingöl, Mert Altan Çakır, Anıl Gökberk Sarı

Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Mustafa Can Birol, Aslan Gök, Osman Boz, Mertcan Koç, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya (Caner Can Kaya dk. 78), Kaan Erdoğan, Mehmet Turgut (Barış Sungur dk. 70), Berkcan Cengiz (Muhammed Emin Temel dk. 84)

Sebat Gençlikspor: Ahmet Daş, Abdülkadir Öksüz, Talha Özcan, Ahmet Arda Tuzcu, Veysel Sönmezsoy, Berat Can Sebat (Zekeriya Bulut dk. 76), Yasin Dülger, Halil Duman (Boran Tütünci dk. 81), Oğuzhan Özleşen, Rahmi Salih Kaya (Ahmet Baha Bilgin dk. 76), Harun Özcan (Samet Bulut dk. 62)

Gol: Berkcan Cengiz (dk. 65) Karabük İdman Yurdu

Kırmızı kart: Veysel Sönmezsoy (dk. 52) (Sebat Gençlikspor)

Sarı kartlar: Aslan Gök, Samet Balkaya, Caner Can Kaya (Karabük İdman Yurdu), Talha Özcan, Muhammet Doğukan Kalkışım, Yasin Dülger, Boran Tütünci (Sebat Gençlikspor) - KARABÜK

