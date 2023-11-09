TFF 3. Lig'de mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu. İlhan'ın yardımcılık görevine ise Hakan Söyler getirildi. İki teknik isim de daha önce Karabük'te bulunmuş ve Süper Lig'e çıkan ekipte yer almışlardı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karabük temsilcisinin yeni teknik direktörü daha önce Kardemir Karabükspor'da Yücel İldiz'in yardımcı antrenörü olarak çalışan Metin İlhan oldu. İlhan olurken yardımcılık görevine ise daha önce Kardemir Karabükspor'da kaptan olarak da futbolculuk yapan Hakan Söyler getirildi. İki teknik isim de daha önce uzun yıllar Karabük'te bulunmuş ve 2009-2010 sezonunda 1.Lig'den rekorlarla Süper Lig'e çıkan ekipte yer almışlardı.

Karabük İdman Yurdu'nda göreve başlayan teknik direktör Metin İlhan ve yardımcı antrenör Hakan Söyler, Karabük'te çok güzel zamanlar geçirdiklerini ve bu şehre yeniden futbolda başarı yaşatmak istediklerini söyledi. - KARABÜK