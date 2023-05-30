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Karabük İdman Yurdu'nda transferler başladı

Karabük İdman Yurdu'nda transferler başladı

Spor Haberleri

Karabük'ü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de temsil edecek olan Karabük İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları başladı. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak profesyonel lig olan TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Karabük İdman Yurdu iç transferde iki isimle sözleşme imzalarken dış transferden ilk transferini yaptı.

Karabük'ü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de temsil edecek olan Karabük İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları başladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak profesyonel lig olan TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Karabük İdman Yurdu iç transferde iki isimle sözleşme imzalarken dış transferden ilk transferini yaptı.

Yenişehir Metin Türker Tesisleri'nde kulüp başkanı Adem Aydım'ın katıldığı imza töreninde; kırmızı mavili ekip iç transferde takım kaptanı Yusuf Akbulut ile iki yıllık, Cenk Cengiz ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Karabük temsilcisi dış transferde ise Gönen Belediyespor'a kenar oyuncusu Altan Güler ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Karabük İdman Yurdu'nda yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilerleyen günlerde hareketli günler yaşanması bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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