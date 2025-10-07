Karabük Eflanispor 2025-2026 Sezonuna İddialı Başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karabük Eflanispor, 2025-2026 futbol sezonuna hazırlanıyor.

Başkan Hüseyin Vural'ın liderliğinde ve teknik ekibin başında yer alan Musa Şenel ile Selahattin Yaman'ın önderliğinde yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Karabük Eflanispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Eflanispor'un bu sezon Karabükspor'un efsanevi "Mavi Ateş" ruhunu ve "Taş Tribün" atmosferini yeniden canlandırmayı hedeflediği belirtildi. Takımın, taraftarlara futbolun gerçek ruhunu yansıtan, görsel anlamda keyifli ve heyecan dolu bir oyun anlayışı sunacağı ifade edildi.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu sezon yalnızca sahada güzel futbol izletmekle kalmayacak, aynı zamanda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı da hedefliyoruz. Karabük'ün ve tüm ilçelerinin birlikte yaşayacağı bu heyecan dolu yolculukta tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Karabük Eflanispor olarak, Taş Tribün ruhuyla ve Mavi Ateş'in o herkesin diline pelesenk olmuş 'Dumanlı kentin puslu çocukları' sloganıyla efsaneler arasına girmiş coşkusuyla dolu bir sezon bizi bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Karabük Eflanispor Yönetim Kurulu, yeni sezonda taraftarlara birlik ve destek çağrısında bulundu. - KARABÜK