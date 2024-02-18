Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 15. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-34 önde tamamlayan ev sahibi ekip, müsabakayı 76-70 kazandı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 15. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 mağlup etti.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-34 önde tamamlayan ev sahibi ekip, müsabakayı 76-70 kazandı.