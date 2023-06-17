Karabağlar'da Yaz Spor Okulları Başlıyor

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, 19 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlçede yer alan 15 spor merkezinde 12 branşta başlayacak olan spor okullarında Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Taekwondo, Karate kursları, 07-15 yaş aralığı; Bocce, Güreş, Halk Oyunları, 10-15 yaş aralığı; Cimnastik kursları da 05-09 yaş aralığında gerçekleştirileccek. Aerobik, Zumba ve Tenis ise yetişkinlere yönelik düzenlenecek.

Karabağlar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin yaz aylarını en iyi biçimde değerlendirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, 19 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

İlçede yer alan 15 spor merkezinde 12 branşta başlayacak olan spor okullarında Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Taekwondo, Karate kursları, 07-15 yaş aralığı; Bocce, Güreş, Halk Oyunları, 10-15 yaş aralığı; Cimnastik kursları da 05-09 yaş aralığında gerçekleştirileccek. Aerobik, Zumba ve Tenis ise yetişkinlere yönelik düzenlenecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, spor merkezlerine başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler de Spor İşleri Müdürlüğü'nün 414 79 01 ve 414 78 18 numaralı telefonlarını arayabilecek.

ATATÜRK GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ TAMAMLANIYOR

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçedeki her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda düzenlenen yaz kurslarının yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı. İzmir'in en büyük spor komplekslerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının hızla sürdüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, "Betonarme işleri bitti ve şu anda tribün çatısı gibi çelik sistemin montajı yapılıyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim'e kadar büyük bölümünü, yıl sonuna kadar da tamamını hizmete sokmak. Merkezimiz Karabağlar'a ve İzmir'e değer katacak" dedi.