Karabağlar'da Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yapımı devam eden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatında gelinen noktayı inceledi. Tesis, resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlarla donatılacak.

Karabağlar'da Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çocukların ve gençlerin sporla buluşacağı, amatör-profesyonel sporcuların resmi karşılaşmalarını oynayabilecekleri tesisin inşaatında gelinen noktayı inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki 32 dönüm üzerinde yapımı devam eden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Projede gelinen aşamayı yerinde denetleyerek, yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alan Başkan Selvitopu, şu bilgileri verdi:

"Beton işleri büyük ölçüde tamamlandı. Bir yandan da fabrikada çelik işleri devam ediyor. Bunlar önümüzdeki günlerde tesise monte edilecek ve inşaat çok daha hızlı şekilde ilerlemiş olacak. Umarız çok ciddi bir ekonomik krizle karşılaşmaz ve Karabağlar'a hatta İzmir'e değer katacak bu örnek tesisi, Cumhuriyet'imizin 100. yılında hizmete açarız" dedi.

Bölgede, Karabağlar Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Aqua Yaşam Havuzları, Murat Çobanoğlu Açık Hava Tiyatrosu, Gemi Restoran gibi tesisleriyle binlerce metrekarelik dinlenme ve çocuk oyun alanları olduğunu da hatırlatan Selvitopu, "Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'mizin de tamamlanmasıyla, bu nokta adeta İzmir'in çekim merkezi haline gelecek" diye konuştu.