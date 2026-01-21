Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti. Karabağ'ın gollerini Camilo Duran (4 ve 80. dakikalar) ile Behlul Mustafazade (90+4. dakika) attı. Bu galibiyetle Karabağ, 10 puana ulaştı ve tur atlama şansını artırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadı'nda Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
Karabağ, Camilo Duran'ın 4 ve 80, Behlul Mustafazade'nin 90+4. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Konuk takımın gollerini 10. dakikada milli futbolcu Can Uzun ve 78. dakikada penaltıdan Fares Chaibi attı.
Bu sonucun ardından Karabağ, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 10 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 4 puanda kalarak iddiasını yitirdi.
Ligde tur atlayabilmek adına avantaj yakalayan Karabağ, son haftada 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.