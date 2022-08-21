Kara Kartal golcüleriyle uçtu! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Yeni transferler Weghorst ve Muleka siyah-beyazlı forma ile ligde ilk golünü atarken, Beşiktaş'ın diğer golleri N'Koudou ve Rosier'den geldi.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

WEGHORST SİFTAH YAPTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, Karagümrük kalesini adeta ablukaya aldı. Üst üste gol fırsatlarında direğe takılan siyah-beyazlılarda perdeyi 17. dakikada Weghorst açtı. Hollandalı golcü siyah-beyazlı forma ile ilk kez fileleri havalandırırken takımını da 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş'ta 33. dakikada Salih Uçan'ın enfes asistinde ise N'Koudou farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

KAPANIŞI ROSIER YAPTI

İkinci yarının ilk bölümünde de rakip kalede baskısını hissettiren Beşiktaş'ta, 50. dakikada Muleka da siftah yaptı ve skoru 3-0'a getirdi. Fatih Karagümrük'te 53. dakikada Diagne farkı 2'ye indiren golü attı. 90. dakikada Rosier ise skoru belirleyen isim oldu. Mücadeleyi 4-1 kazanan Beşiktaş puanını 7'ye çıkardı.