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Kara Kartal galibiyet hasretine son verdi! Beşiktaş, Giresunspor karşısında sürprize izin vermedi

Spor Haberleri

Kara Kartal galibiyet hasretine son verdi! Beşiktaş, Giresunspor karşısında sürprize izin vermedi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran golü Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın tümünde oyunun hakimi olan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 34. dakikada Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Karşılaşmanın son dakikalarında Giresunspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kara Kartal galibiyet hasretine son verdi! Beşiktaş, Giresunspor karşısında sürprize izin vermedi

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE TUTUNDU

Bu sonuçla Beşiktaş 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 18 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kalarak, 12. sıraya geriledi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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