Kara Kartal galibiyet hasretine son verdi! Beşiktaş, Giresunspor karşısında sürprize izin vermedi

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın tümünde oyunun hakimi olan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 34. dakikada Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Karşılaşmanın son dakikalarında Giresunspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE TUTUNDU

Bu sonuçla Beşiktaş 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 18 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kalarak, 12. sıraya geriledi.