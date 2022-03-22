Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ismael, derbide takımın başında olacak! Alacağı ücret de netleşti - Haberler

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ismael, derbide takımın başında olacak! Alacağı ücret de netleşti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Siyah-Beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adam Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. Fransız hoca ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Genç teknik adam, Trabzonspor maçında takımın başında olacak. Ismael, 700 bin euro maaş alacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi başlıyor. Siyah-Beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya vardı. Fransız hocanın senelik ücreti ise 700 bin euro.

Kara Kartal'da Valerien Ismael dönemi başladı! Derbide kulübede olacak

DERBİYE YETİŞECEK

Valerien Ismael'in 2 gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor. 3 Nisan'da oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kulübede olacağı belirtildi.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

Yaklaşık 16 yıl profesyonel futbol oynayan ve 2005'te de Bayern Münih forması giyen Ismael, 2009'da Hannover'da futbol kariyerini bitirdi. 2011'de Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük görevine başladı. 2020'de Barnsley ile İngiltere'ye geçti. Son olarak Championship ekibi West Bromwich Albion'un başına geçen Ismael, kötü sonuçların ardından 7. ayında

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli, Beşiktaş, Spor, Haberler

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