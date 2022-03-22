Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ismael, derbide takımın başında olacak! Alacağı ücret de netleşti

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi başlıyor. Siyah-Beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya vardı. Fransız hocanın senelik ücreti ise 700 bin euro.

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Valerien Ismael'in 2 gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor. 3 Nisan'da oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kulübede olacağı belirtildi.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

Yaklaşık 16 yıl profesyonel futbol oynayan ve 2005'te de Bayern Münih forması giyen Ismael, 2009'da Hannover'da futbol kariyerini bitirdi. 2011'de Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük görevine başladı. 2020'de Barnsley ile İngiltere'ye geçti. Son olarak Championship ekibi West Bromwich Albion'un başına geçen Ismael, kötü sonuçların ardından 7. ayında