Kara Kartal'a zirve yolunda ağır darbe! Beşiktaş, Hatay'da 90. dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, son 5 haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.

Hatayspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

SÜPER LİG'DE SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 31. saniyede Wout Weghorst ile 1-0 öne geçti. Fileleri havalandıran Hollandalı santrfor aynı zamanda bu sezonun en erken golüne imza attı. İlk yarıda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına üstünlükle gitti.

HATAYSPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya ise Hatayspor hızlı başladı. Akdeniz ekibi, 50. dakikada Ze Luis'in golüyle skora dengeyi getirdi. Bu dakikadan sonra iki takım da rakip kalelerde tehlike yaratırken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Kaan Kanak attı. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca Akdeniz ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.