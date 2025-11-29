KAR Spor İda Ultra'da Zorlu Yarış Heyecanı Başladı

KAR Spor İda Ultra'da heyecan, 15K, 36K, 66K ve 110K etaplarının startıyla başladı. Organizasyonun 8,5K'lık parkuru ise yarın koşulacak.

Çanakkale'den başlayarak Balıkesir'de son bulacak parkurlarıyla iki ilde koşulan tek yarış olma özelliğini elinde bulunduran organizasyonda sporcular, Kaz Dağları'nın sarp yamaçları, zeytinlikleri ve antik rotaları arasında hem dayanıklılıklarını sınadı, hem de doğayla buluşma fırsatı yakaladı.

Yeşilyurt Meydan'dan başlayan etapların startlarını; Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Edremit Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdem Tuğrul Erdoğan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer, Edremit Belediye Meclis Üyeleri Güneş Durgut ve Hakan Yıldırım ile Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken verdi.

110K (İda Ultra) ve 66K (İda Half Ultra) parkurları saat 07.00'de, 36K (Run Zeus) saat 09.00'da, 15K (Köy Koşusu) parkuru ise saat 11.00'de start aldı.

110K, 66K ve 36K parkurları start aldıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle sporcu sağlığı göz önünde bulundurularak organizasyon komitesi tarafından durduruldu.

8,5K'lık parkur ise yarın saat 09.00'da başlayacak ve Güre'de tamamlanacak.

16 ÜLKEDEN 1250 SPORCU

Kar Spor İda Ultra, bu sene toplamda 16 ülkeden 1250 sporcunun katılımı ile koşuldu. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Liberya, Endonezya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Nijerya, Avusturya, Şili, Angola'dan sporcular zorlu parkurlarla mücadele etti.

Organizasyonun ödül töreni de yarın saat 13.00'te düzenlenecek.