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Kapıya kilit vurulacak! Türk futbolunun 100 yıllık kulübü resmen kapanıyor

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nda sarsıcı bir gelişme yaşandı. Maddi zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı kulüpte 25 milyon borcun olduğu ve elektriklerin kesildiği öğrenildi. Başkan Cem Kavalcı, 1923'te kurulan kulübü kapatacaklarını açıkladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor. Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, çeşitli kurumlara 25 milyon TL tutarındaki borçları için destek gelmemesi halinde kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi.

Kapıya kilit vurulacak! Türk futbolunun 100 yıllık kulübü resmen kapanıyor

BAŞKAN DUYURDU

Konuyla ilgili Tarsus İdman Yurdu Başkanı Cem Kavalcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kulübün kapısına kilit vuracaklarını söyledi.

Kapıya kilit vurulacak! Türk futbolunun 100 yıllık kulübü resmen kapanıyor

"KAPISINA KİLİT VURACAĞIZ

Kavalcı, "Bugüne kadar verilen sözlerin tutulmamasına karşılık, bugün itibari ile kulübün kapısına kilit vuruyoruz. Ne kongre kararı alıyoruz, ne kayyuma gidiyoruz.. Bununla alakalı geniş çaplı basın toplantısı yapacağım" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Tarsus İdmanyurdu Spor Haberler

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