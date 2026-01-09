Haberler

Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim Haber Videosunu İzle
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio ile ilgili transfer iddiaları gündem oldu. Atletico Madrid'in takibe aldığı belirtilen İspanyol yıldız için astronomik teklif gelse bile sarı-lacivertlilerin ayrılığa izin vermeyeceği öne sürüldü.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'yu astronomik bir teklif gelse bile satmayı düşünmüyor.
  • Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sezonun ilk yarısına performansıyla damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sahadaki oyun aklıyla takımın en kritik parçalarından biri haline geldi.

ATLETICO MADRID TAKİBE ALDI, AVRUPA'DAN İLGİ VAR

İspanyol yıldızın performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Atletico Madrid'in Asensio'yu yakından takip ettiği, ayrıca farklı Avrupa ekiplerinin de oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi.

Kapıları sonuna kadar kapattı! İşte Sadettin Saran'ın 'Satmam' dediği isim

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ: SATIŞA KAPALI

Fenerbahçe yönetimi, astronomik bir teklif gelse bile Asensio'yu satmayı düşünmüyor. Haberde, sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncuyu kadro planlamasının merkezinde gördüğü ve kesinlikle ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı haberde Marco Asensio'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği belirtildi.

20 MAÇTA 14 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti. Sarı-lacivertli ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değerinin ise 15 milyon euro olduğu aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti

Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler ortalığı karıştırdı, o öğretmen için gereği yapıldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti

Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek