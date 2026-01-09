Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Fenerbahçe'nin PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sezonun ilk yarısına performansıyla damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sahadaki oyun aklıyla takımın en kritik parçalarından biri haline geldi.

ATLETICO MADRID TAKİBE ALDI, AVRUPA'DAN İLGİ VAR

İspanyol yıldızın performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Atletico Madrid'in Asensio'yu yakından takip ettiği, ayrıca farklı Avrupa ekiplerinin de oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ: SATIŞA KAPALI

Fenerbahçe yönetimi, astronomik bir teklif gelse bile Asensio'yu satmayı düşünmüyor. Haberde, sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncuyu kadro planlamasının merkezinde gördüğü ve kesinlikle ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı haberde Marco Asensio'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği belirtildi.

20 MAÇTA 14 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti. Sarı-lacivertli ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değerinin ise 15 milyon euro olduğu aktarıldı.