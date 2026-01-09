Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio ile ilgili transfer iddiaları gündem oldu. Atletico Madrid'in takibe aldığı belirtilen İspanyol yıldız için astronomik teklif gelse bile sarı-lacivertlilerin ayrılığa izin vermeyeceği öne sürüldü.
- Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.
- Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'yu astronomik bir teklif gelse bile satmayı düşünmüyor.
- Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sezonun ilk yarısına performansıyla damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sahadaki oyun aklıyla takımın en kritik parçalarından biri haline geldi.
ATLETICO MADRID TAKİBE ALDI, AVRUPA'DAN İLGİ VAR
İspanyol yıldızın performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Atletico Madrid'in Asensio'yu yakından takip ettiği, ayrıca farklı Avrupa ekiplerinin de oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi.
FENERBAHÇE KARARINI VERDİ: SATIŞA KAPALI
Fenerbahçe yönetimi, astronomik bir teklif gelse bile Asensio'yu satmayı düşünmüyor. Haberde, sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncuyu kadro planlamasının merkezinde gördüğü ve kesinlikle ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı haberde Marco Asensio'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği belirtildi.
20 MAÇTA 14 GOLLÜK KATKI
Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti. Sarı-lacivertli ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değerinin ise 15 milyon euro olduğu aktarıldı.