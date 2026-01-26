Haberler

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
Güncelleme:
İngiliz bir taraftarın Atalanta'nın kuruluş yılı olan 1907 şifresiyle stada girmesi, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Bir İngiliz taraftarın Atalanta'nın kuruluş yılı olan 1907 şifresiyle stada girmesi sosyal medyada gündem oldu.

1907 ŞİFRESİYLE STADA GİRDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın maçında ilginç anlar yaşandı. İngiliz bir taraftar, kulübün kuruluş yılı olan 1907 şifresini kullanarak stada giriş yaptı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik noktasında 1907 şifresini girerek kapıdan geçen taraftarın görüntüleri kameralara yansıdı. Yaşananlar çevredeki taraftarların da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Atalanta'nın tarihine gönderme yapan bu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, futbolseverler arasında ilgiyle karşılandı ve viral oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
