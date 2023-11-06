Kapaklı Sitespor, Yeşil Bayramiç Spor'u 3-0 Yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 4. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor deplasmanda Yeşil Bayramiç Spor'u 3-0 yendi. İlk seti 25-11, ikinci seti 25-15 ve son seti 25-8 gibi farklı skorlarla kazanan Kapaklı Sitespor, galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 4. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor deplasmanda Yeşil Bayramiç Spor'u 3-0 yendi.

TVF Kadınlar 2. Lig 4. haftasında Tekirdağ temsilcisi Kapaklı Sitespor deplasmanda Çanakkale ekibi Yeşil Bayramiç Spor ile karşılaştı.

Mücadeleye rakibi karşısında üstün başlayan taraf konuk ekip Sitespor oldu. Kırmızı beyazlı ekip hücumda Aslıhan ve Cansu ile 6-1'lik seri yakaladı.

Setin tamamını önde götüren Sitespor ilk seti 25-11 önde kapattı.

İkinci sete de hızlı başlayan konuk ekip Site, Kardelen ve kaptan Hazal'ın elinden bulduğu sayılarla farkı açtı. Set 25-15 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin son setine de hızlı başlayan Sitespor, savunmada İrem ve Eda hücumda Aslıhan, Cansu ve Meltem ile üst üste sayılar buldu ve son seti 25-8 gibi farklı skorla maçı 3-0 kazandı.