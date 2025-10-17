Kapadokya Ultra Trail Koşusu Yarın Başlıyor

Haberler

Nevşehir'de düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak. Etkinlik, Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

Nevşehir'de düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Organizasyon öncesi, Ürgüp ilçesindeki bir otelin terasında elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısı düzenlendi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yarışın, peribacalarıyla kaplı vadileri kapsayan güzergahıyla özel bir noktada yapılacağını belirtti.

Tüm sporculara başarı dileyen Öztürk, "Sporcularımız bu muhteşem coğrafyanın büyüsüne şahit olacak. Kapadokya, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörü, barış ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bugün ise bu ruhu sporun birleştirici gücü yeniden hissettirmektedir. Bu yönüyle Kapadokya, tarih ve doğa turizminin yanı sıra sporun kalbinin de attığı bir merkez olma özelliği ve potansiyeline sahiptir." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ise etkinlikle ilgili belediye olarak çeşitli çalışmalara başlayıp tamamladıklarını ifade ederek, "Ürgüp'ün nüfusu 27 bin, 8 bin de üniversite öğrencisi vardır. Bir yıl boyunca 23 etkinlik yaptık. Ancak, bu etkinliği bütün Ürgüp halkı dört gözle bekliyordu. Biz de heyecanla meydanı yeniledik, daha uygun bir parkur olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Organizasyonda yer alan firmalar ile sponsor kuruluşların temsilcilerinin de söz aldığı programda, uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular tanıtıldı.

Yarın saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplarda koşacak, dereceye girenlere ödülleri 19 Ekim'deki törende verilecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
