Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, Kapadokya'da yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) tarafından düzenlenen "Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası", Kapadokya'nın engebeli arazilerinde yapıldı.

Organizasyonun Çavuşin-Göreme etabına katılan sporcular, başlama noktasındaki hazırlıklarının ardından verilen işaretle birer dakikalık aralıklarla yarışa başladı.

Sporcular, vadi ve yamaçları kapsayan 10 kilometrelik parkurda mücadele etti.

TOF Organizasyon Kurulu Başkan Vekili Serdar Özeler, AA muhabirine, etkinliğe farklı illerdeki 28 kulüpten 33'ü kadın, 73'ü erkek toplam 106 sporcunun katıldığını belirtti.

Sporcuların kendilerine verilen haritalarla güzergahı takip ederek etabı tamamlayacağını anlatan Özeler, Kapadokya'nın oryantiring için elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu kaydetti.

Sporculardan Barış Göztaş ise Kapadokya'da ikinci kez yarışlara katıldığını ifade ederek, "Mersin'den geldim. Burada parkur ve doğa harika. Yarışın iyi geçmesini diliyorum, heyecanlıyım." dedi.

İbrahim Dalgıç da "Kapadokya'yı gece görmüştüm. Havanın kararsız olması ayrıca keyif veriyor. Etabı başarıyla tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

Yarışlarda dereceye girenler, 22-28 Mayıs'ta Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.