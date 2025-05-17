Kapadokya'da Bisiklet Festivali Heyecanı Başlıyor

Kapadokya'da Bisiklet Festivali Heyecanı Başlıyor
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Kapadokya, 13-15 Haziran tarihlerinde bisiklet tutkunlarını ağırlayacak. Farklı disiplinlerden bisikletçiler, tarihi yollar üzerinde 111 kilometrelik parkurda macera yaşayacak. Festival, yerel kültürel etkinlikler ve lezzet tanıtımları ile zenginleştirilecek.

- Kapadokya'da bisiklet festivali heyecanı

Farklı disiplinlerdeki bisikletçiler, tarihi yollarla buluşacak

İSTANBUL - Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, yeniden bisiklet festivaline hazırlanıyor. Uzun yıllar farklı disiplinlerde bisikletçileri konuk eden organizasyon, eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda keyifli bir sürüş imkanı sunacak.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını 13-15 Haziran tarihlerinde konuk edecek. Kapadokya Bisiklet Festivali, yalnızca yol bisikletçilerini değil Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını da bir araya getirecek. Düzenlenecek festival kapsamında yarışlar, toplu sürüşler ve turlar da düzenlenecek. Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasındaki organizasyonda katılımcılar unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali, yerel lezzet tanıtımlarından birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

111 kilometrelik parkur

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Salcano sponsorluğundaki 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda koşulacak. Amatör bisikletçilerin yer alacağı Büyük Sürüş, farklı seviyelerdeki parkurlarda her yaş ve yetenek seviyesinden bisiklet tutkununa hitap edecek. 14 Haziran Cumartesi günü Ürgüp merkezden sabah 08.00'de verilen startla yol, gravel ve e-gravel sporcuları pedal basacak. Bin 700 metrenin üstünde bir tırmanışa sahip olan büyük sürüş, Ürgüp merkezde son bulacak.

Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü, Kapadokya'nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı düzenlenecek. Ürgüp merkezden saat 09.00'da başlayacak yarış aynı yerde sona erecek. 50 kilometrelik parkurda zorlu arazi koşulları arasındaki gravel yarışlar, hızın ve stratejinin birleştiği macera arayan bisikletçilerin dayanıklılıklarını ve teknik becerilerini test edecek.

Kapadokya Bisiklet Festivali'nde dağ bisikleti tutkunları da yer alacak. 15 Haziran Pazar günü dağ bisikleti sporcuları patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak. Adrenalin dolu bir yarış imkanının sunulacağı parkurda MTB ve E-MTB sporcuları kıyasıya mücadele verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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