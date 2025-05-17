Kapadokya Bisiklet Festivali 13-15 Haziran'da Başlıyor

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını 13-15 Haziran tarihlerinde konuk edecek.

Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, yeniden Bisiklet Festivali'ne hazırlanıyor. Uzun yıllar farklı disiplinlerde bisikletçileri konuk eden organizasyon, eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda keyifli bir sürüş imkanı sunacak. Kapadokya Bisiklet Festivali, yalnızca yol bisikletçilerini değil Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını da bir araya getirecek. Düzenlenecek festival kapsamında yarışlar, toplu sürüşler ve turlar da düzenlenecek. Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasındaki organizasyonda katılımcılar unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali, yerel lezzet tanıtımlarından birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Shimano ve PT Academy hizmet/ürün sponsorluğunda gerçekleşecek.

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ BÜYÜK SÜRÜŞ

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Salcano sponsorluğundaki 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda koşulacak. Amatör bisikletçilerin yer alacağı Büyük Sürüş, farklı seviyelerdeki parkurlarda her yaş ve yetenek seviyesinden bisiklet tutkununa hitap edecek. 14 Haziran Cumartesi günü Ürgüp merkezden sabah 08: 00'de verilen startla yol, gravel ve e-gravel sporcuları pedal basacak. 1700 metrenin üstünde bir tırmanışa sahip olan Büyük Sürüş, Ürgüp merkezde son bulacak.

DAYANIKLILIK VE TEKNİK BECERİ

Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü, Kapadokya'nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı da düzenlenecek. Ürgüp merkezden saat 09.00'da başlayacak yarış aynı yerde sona erecek. 50 kilometrelik parkurda zorlu arazi koşulları arasındaki gravel yarışlar, hızın ve stratejinin birleştiği macera arayan bisikletçilerin dayanıklılıklarını ve teknik becerilerini test edecek.

DAĞ BİSİKLETİNDE KIYASIYA MÜCADELE

Kapadokya Bisiklet Festivali'nde dağ bisikleti (MTB) tutkunları da yer alacak. 15 Haziran Pazar günü dağ bisikleti sporcuları patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak. Adrenalin dolu bir yarış imkanının sunulacağı parkurda MTB ve E-MTB sporcuları kıyasıya mücadele verecek.