KAP geldi! Ederson resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılırken yeni kaleci de belli oldu. Sarı-lacivertliler Manchester City'nin file bekçisi Ederson'u gece transfer etmiş başarılı eldiven gece 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yapmıştı.

Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlamış. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrılmıştı.

KAP GELDİ

Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki file bekçisi için 'KAP' bildirimini de yaptı. Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı. Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

11 MİLYON EURO MAAŞ

MANCHESTER CITY KARİYERİ

2018 yılından beri Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta Manchester City'nin kalesini korudu. Geçirdiği 7 sezonda İngiliz kulübü ile 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere Kupası, 1 Fifa Dünya Kulüpler Dünya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası kazandı..