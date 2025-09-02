KAP geldi! Ederson resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin dün gece İstanbul'a getirdiği file bekçisi Ederson için sarı-lacivertliler'den resmi açıklama geldi. Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılırken yeni kaleci de belli oldu. Sarı-lacivertliler Manchester City'nin file bekçisi Ederson'u gece transfer etmiş başarılı eldiven gece 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yapmıştı.

Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlamış. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki file bekçisi için 'KAP' bildirimini de yaptı. Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı. Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

11 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

MANCHESTER CITY KARİYERİ

2018 yılından beri Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta Manchester City'nin kalesini korudu. Geçirdiği 7 sezonda İngiliz kulübü ile 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere Kupası, 1 Fifa Dünya Kulüpler Dünya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası kazandı..

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
