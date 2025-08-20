KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

Süper Lig devi Beşiktaş, sermaye artırımı hakkında KAP bildirimi yaptı.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDA KULLANILDI

Beşiktaş, sermaye artırımının elde ettiği gelirin kullanımına ilişkin bir açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, 6 milyar 325 milyon TL'lik fonun yüzde 97'sinin Bankalar Birliği anlaşmasında kullanıldığını açıkladı. Kalan 150 milyon TL'lik tutarın yüzde 2.37'sinin cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemelerde kullanıldığı belirtildi.

21.8 TL'YE ARTIRILMASI İÇİN ONAYA SUNULACAK

Öte yandan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada 6 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 21.8 milyar TL'ye artırılması için pay sahiplerinin onayına sunulacağını duyurmuştu.