Haberler

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor Haber Videosunu İzle
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin mütevazı yaşam tarzı gündem oldu. Kante'nin 3+1 bir eve taşındığı ve asistanlık teklifini reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Dünya futbolunun en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın yaşam tarzı futbolseverlerin ilgisini çekti.

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret edi+yor

3+1 EVDE YAŞADIĞI KONUŞULUYOR

N'Golo Kante'nin altında AVM bulunan 3+1 bir eve taşındığı konuşuluyor. Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri olarak gösterilen Fransız yıldızın sade yaşam tarzı uzun süredir bilinen özellikleri arasında yer alıyor.

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret edi+yor

Başarılarına rağmen gösterişten uzak bir hayat sürmesiyle tanınan Kante'nin bu tercihi de futbol dünyasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.

"BİRİNE İŞ ÇIKARMAYI SEVMEM"

Kante'nin Fenerbahçe'den gelen "asistan ister misin?" teklifini de geri çevirdiği belirtildi. Fransız futbolcunun bu teklife, "Birine iş çıkarmayı sevmem." sözleriyle yanıt verdiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok