Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, imza töreniyle sarı-lacivertli camiaya resmen katılırken detaylarda gizli bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Yıldız futbolcunun törende giydiği ayakkabılar, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

ESKİ AYAKKABILAR SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Kante'nin imza töreninde tercih ettiği ayakkabıların yeni olmadığı, hatta bir süredir kullanıldığı fark edildi. Bu detay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverlerden dikkat çeken yorumlar geldi.

"NE KADAR DA MÜTEVAZI" YORUMLARI

Taraftarlar ve futbolseverler, yıldız oyuncunun bu tercihini övgüyle karşıladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Adam futboldan başka bir şeye odaklanmıyor", "Dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama hâlâ aynı ayakkabıları giyiyor", "İşte gerçek profesyonellik" ve "Ne kadar da mütevazı" ifadeleri öne çıktı.

KANTE'NİN KARAKTERİYLE ÖRTÜŞTÜ

Daha önce de sade yaşam tarzı, alçakgönüllü tavırları ve gösterişten uzak duruşuyla bilinen N'Golo Kante'nin bu görüntüsü, futbol kariyeri boyunca sergilediği profil ile örtüştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız ismin bu yönünü ayrıca benimsedi.

