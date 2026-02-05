Haberler

Kante Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı

Güncelleme:
Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıkan N'Golo Kante'nin bacak kasındaki "A" harfi şeklindeki çizgiler dikkat çekerken, yıldız futbolcunun fit görüntüsü taraftarlardan tam not aldı.

  • N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.
  • Kante'nin bacak kasında 'A' harfi şeklinde çizgiler oluştu.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli orta sahanın çalışmadaki görüntüleri kısa sürede gündem olurken, dikkat çeken bir detay futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

BACAK KASINDAKİ "A" HARFİ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenman sırasında Kante'nin bacak kasında "A" harfi şeklinde oluşan çizgiler kameralara yansıdı. Bu görüntü sosyal medyada hızla yayılırken, birçok taraftar detayın anlamını merak etti. Futbolseverler, söz konusu izlerin yoğun kas çalışmasına bağlı olarak oluştuğunu yorumladı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Kante'nin ilk günden fiziksel olarak hazır görüntü vermesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, bacağındaki izler için "Detaylara takılan bir profesyonel", "Disiplini ilk günden belli" şeklinde yorumlar yapıldı.

