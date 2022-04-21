Kantarın topuzu kaçtı! Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı

Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire'in evine bomba konulduğu şüphesi İngiltere'de gündeme oturdu. E-posta yoluyla evine bomba yerleştirileceği yönünde aldığı e-posta sonrası polise haber veren 29 yaşındaki futbolcu, evini boşalttı.

İNGİLİZ FUTBOLCUNUN EVİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz futbolcu, e-posta yoluyla evine bomba yerleştirileceğine dair bir tehdit mesajı almasının ardından evini boşalttı ve durumu polise bildirdi. Olaya direkt müdahale eden polis, bomba imha ekipleri ve köpeklerle İngiliz futbolcunun evinde arama çalışmaları başlattı.

"HARRY VE AİLESİ ÇOK CİDDİ TEHDİTLER ALDI"

Maguire'nin sözcüsü ise bu haberlerin ardından, "Son 24 saat içerisinde Harry ve ailesi çok ciddi tehditler aldı. Bunları polise bildirdi, ailesinin ve etrafındaki insanların güvenliği şu an Harry'nin bir numaralı önceliği. Harry, hafta sonundaki maç öncesi çalışmalarına normal bir şekilde devam edecek. Daha fazla açıklama yapamayız." dedi.

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