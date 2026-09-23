Kanser tedavisi gören Bandırmasporlu Tolga Kalender 25 yaşında vefat etti.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatı, Bandırmaspor camiasında ve Türk futbolunda üzüntüye neden oldu.

Bandırmaspor Kulübü, Tolga Kalender'in vefatının ardından resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün mesajında, Kalender'in ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Futbol kariyerinde birçok takımda forma giydi

17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Tolga Kalender, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı. Savunmanın merkezinde görev yapan Kalender; Tuzlaspor, Başakşehir U19, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi.

Kalender, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 25 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, aynı sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi.

Sezon sonunda Bandırmaspor'a transfer olan Kalender, bordo-beyazlı ekipte 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 15 karşılaşmada görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Kalender'in Bandırmaspor ile sözleşmesinin 11 Temmuz 2025 tarihinde başladığı ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ettiği görülüyor.

Futbol camiasından başsağlığı mesajları

Tolga Kalender'in vefatının ardından daha önce formasını giydiği Adana Demirspor da başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp tarafından yayımlanan mesajda Kalender'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Bandırmaspor Kulübü de yayımladığı mesajda, "Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kanser tedavisi gören Tolga Kalender, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı