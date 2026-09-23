Haberler

Kanser tedavisi gören Bandırmasporlu Tolga Kalender 25 yaşında vefat etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanser tedavisi gören Bandırmasporlu Tolga Kalender 25 yaşında vefat etti.
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanser tedavisi gören Bandırmaspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, hastanede yaşamını yitirdi. Kulübü ve Adana Demirspor başsağlığı mesajı yayımladı; Kalender'in cenazesi bugün Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatı, Bandırmaspor camiasında ve Türk futbolunda üzüntüye neden oldu.

Bandırmaspor Kulübü, Tolga Kalender'in vefatının ardından resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün mesajında, Kalender'in ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Futbol kariyerinde birçok takımda forma giydi

17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Tolga Kalender, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı. Savunmanın merkezinde görev yapan Kalender; Tuzlaspor, Başakşehir U19, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi.

Kalender, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 25 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, aynı sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi.

Sezon sonunda Bandırmaspor'a transfer olan Kalender, bordo-beyazlı ekipte 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 15 karşılaşmada görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Kalender'in Bandırmaspor ile sözleşmesinin 11 Temmuz 2025 tarihinde başladığı ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ettiği görülüyor.

Futbol camiasından başsağlığı mesajları

Tolga Kalender'in vefatının ardından daha önce formasını giydiği Adana Demirspor da başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp tarafından yayımlanan mesajda Kalender'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Bandırmaspor Kulübü de yayımladığı mesajda, "Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kanser tedavisi gören Tolga Kalender, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

Geceye damga vuran görüntüler!
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi cezaevinden çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Emine Erdoğan'dan BM'de dikkat çeken çağrı: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

Emine Erdoğan BM'de konuştu: Sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı