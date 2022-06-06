Kano birinciliği müsabakaları tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kano birinciliği müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kano birinciliği müsabakaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen, Çevrecilik Haftası Kano Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen, Çevrecilik Haftası Kano Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası'nı 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu çerçevede Afyonkarahisar'da Kano Birinciliği müsabakası düzenlendi. Kana karşılaşmaları sonucunda; yıldız erkeklerde Orhan Üçok, yıldız kadınlarda Sultan Sude Avşar, minik erkeklerde Jerfi Doğruer, mini minik kızlarda Zeynep Lüle, mini minik genel kategoride ise Eren Sert birinci oldu.

Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç ve Müdür Yardımcısı Mustafa Bilgin, Kano İl Temsilcisi Ümit Tercan tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

İklim Değişikliği Karahisar gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title