Kancayı taktılar! Beşiktaş'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss ile İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest ilgileniyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, siyah-beyazlılarda forma giyen yetenekli futbolcuya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla da Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss'e stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest teklif yapmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibinin hocası Steve Cooper'ın, 32 yaşındaki futbolcuya büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

SON KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK

İngiliz basınında yer alan habere göre, savunma hattına takviye yapmak isteyen Nottingham Forest yönetiminin, Saiss'in durumunu hakkında da bilgi toplamaya başladığı öğrenildi. Transfer teklifinin resmileşmesi halinde 32 yaşındaki futbolcu hakkında son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş verecek.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla bu sezon 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.