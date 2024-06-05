Üye Girişi
Haberler

Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından takip ediliyor. Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin Fernandes'e talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından izleniyor. Başarılı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

RADARA ALDILAR

Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi.

Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes Suudi Arabistan Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

 'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz

"En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz

Bakmadan Geçme

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor? KARNE GÜNÜ NE ZAMAN? Karneler ne zaman verilecek, 3 ay tatil ne zaman başlıyor? İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nereler? 2024 İstanbul'da hangi ilçelere kurban pazarları kuruluyor? İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?
Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir

Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title