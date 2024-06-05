Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından izleniyor. Başarılı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

RADARA ALDILAR

Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.