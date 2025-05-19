Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
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Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. Sarı lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin henüz seri başı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. İşte Fenerbahçe'nin eşleşebileceği takımlar...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. Sarı lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin henüz seri başı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

3. Ön Eleme'de Fenerbahçe ile birlikte Benfica, Feyenoord ve Nice yer alacak. Fenerbahçe'nin UEFA puanı Benfica ve Feyenoord'dan daha az, ancak Nice'ten daha yüksek. Belçika ikincisi de 3. Ön Eleme'de yer alacak. İhtimal dahilindeki Saint-Gilloise'nin puanı Fenerbahçe'den az, ikinci Club Brugge'nin ise daha yüksek.

SERİ BAŞI OLMASI İÇİN BRUGGE'NİN ŞAMPİYON OLMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olması için en iyi 4 takım içerisinde olması şart. Benfica, Rangers veya 2. Ön Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen takım, Feyenoord'un seri başı olması garanti. Fenerbahçe'nin seri başı olması için Belçika'da Club Brugge'un şampiyon olması gerekiyor.

Fenerbahçe, bu turu geçtikten sonra play-off turuna kalacak. Bu turda ise 3. Ön Eleme'den çıkacak olan diğer 3 takımdan biriyle eşleşecek. Bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.

İŞTE TÜM MUHTEMEL RAKİPLER

Benfica, Feyenoord, Fenerbahçe ve Nice dışında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 'lig yolu'nda mücadele edecek veya mücadele etmesi muhtemel takımlar şöyle:

Rangers (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), Brann (Norveç), Viktoria Plzen veya Banik Ostrava (Çekya), Servette veya Young Boys (İsviçre), Avusturya Ligi ikincisi (Sturm Graz, Austria Wien, Wolfsberger veya Salzburg).

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Şık:

benfica dışındaki bütün takımları eler

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

İSMAİL KARTAL a şans verilseydi Fenerbahçe’nin Fatih terimi olurdu ! BETER OLUN

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