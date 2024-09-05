Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.
Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan olan Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.
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Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin