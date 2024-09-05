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Yeni transferlere şok! Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu açıkladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan olan Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.

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Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Oğuz Aydın Fenerbahçe Fenerbahçe Ryan Kent Spor

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Yorumlar (1)

Can Bostan:

Bende birsey oldu zanetdim…

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