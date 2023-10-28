THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 mağlup etti ve beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı.

Kanarya baskette de şov yapıyor! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi

EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 mağlup etti.

4 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Bayern Münih'in ise ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var.

DEPLASMANDA DEVİRDİK

Bayern Münih; Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4

Fenerbahçe Beko; Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4