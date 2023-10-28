Kanarya baskette de şov yapıyor! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
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THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 mağlup etti ve beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı.
EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 mağlup etti.
4 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Bayern Münih'in ise ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var.
DEPLASMANDA DEVİRDİK
Bayern Münih; Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4
Fenerbahçe Beko; Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4
Kaynak: Haberler.com / Spor