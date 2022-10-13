Kan şekeri düşen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Avrupa'da turladığı maç sonrası basın toplantısına katılamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimizde teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından kan şekerinin düşmesi nedeniyle basın toplantısına katılmadı. Genç çalıştırıcıya sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdı.

Başakşehir ile Rigas Skola, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Karşılaşma sonrası Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun neden basın toplantısına çıkmadığı belli oldu.

BAŞAKŞEHİR TURLADI

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir 4. maçlar sonunda 10 puana yükseldi ve gruptan ilk iki sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Fiorentina ile oynayacağı bir sonraki maç gruptan lider çıkmak adına büyük önem taşıyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KAN ŞEKERİ DÜŞTÜ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle Rigas maçının ardından basın toplantısına katılmadı.