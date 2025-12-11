Kamerun'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık devreye girdi

Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken Kamerun Milli Takımı'nda benzeri görülmemiş bir kriz patladı. Federasyon Başkanı Samuel Eto'o ile teknik direktör Marc Brys arasında çıkan anlaşmazlık, ülke spor bakanlığının devreye girmesine kadar uzandı.

ETO'O GÖREVDEN ALDI, BRYS "TANIMIYORUM" DEDİ

Actu Cameroun'un haberine göre Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, teknik direktör Marc Brys'i görevden aldı. Ancak Brys, federasyonun gönderdiği fesih bildirimini ciddiye almadı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Beni federasyon değil bakanlık göreve getirdi. Bu bildirim geçersiz." diyerek görevden ayrılmayı reddetti. Federasyonla ipleri koparan Brys, Afrika Uluslar Kupası hazırlıklarına devam ederek kendi kadrosunu açıklamaya hazırlanıyordu.

ETO'O BAŞKA TEKNİK DİREKTÖR GETİRDİ

Krizin büyümesi üzerine Eto'o, Marc Brys dikkate alınmadan yeni bir teknik direktör atadı. Göreve getirilen David Pagou, Brys'ın yaptığı kadrodan tamamen farklı bir kadro listesi hazırladı. Aynı anda iki teknik direktörün "yetkili" olması Kamerun'da büyük kargaşa yarattı.

BAKANLIK SON NOKTAYI KOYDU

Brys'ın geri adım atmaması üzerine Eto'o, Kamerun Spor Bakanlığı ile temasa geçti. Bakanlık devreye girerek Marc Brys'ın görevden alındığını resmen açıkladı ve federasyonun kararını onayladı. Kaosun sürdüğü ortamda Afrika Uluslar Kupası için nihai kadro listesi yarın açıklanacak.

ONANA VE ABOUBAKAR ŞOKU

Kriz yalnızca teknik adam düzeyinde kalmadı. Trabzonspor kalecisi Andre Onana ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın listeye yazılmaması Kamerun'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İki yıldızın kadro dışı bırakılması, ülkede "yeni bir kriz doğuyor" yorumlarına neden oldu.