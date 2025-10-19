Haberler

Kalle Rovanpera, Orta Avrupa Rallisi'ni Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Ralli Şampiyonası 2025 sezonunun 12. ayağında, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera, 18 etaplık mücadeleyi 2 saat 36 dakika 20.1 saniyede tamamlayarak birinciliği elde etti. Elfyn Evans ikinci, Ott Tanak ise üçüncü oldu. Toyota, markalar klasmanında üst üste 5. şampiyonluğunu garantiledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı.

Avusturya, Çekya ve Almanya'da düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi, 2 saat 36 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Fin pilot Rovanpera, sezonun üçüncü, WRC kariyerinin 18. zaferini elde etti.

Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 43.7 saniye gerisinde ikinci, Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 49.3 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında 247 puana ulaşan Evans, Fransız Sebastien Ogier'nin (Toyota Gazoo) 13 puan önünde liderlikte yer aldı.

Markalar klasmanında 632 puana çıkan Toyota ise bitime iki etap kala üst üste 5. şampiyonluğu garantiledi.

WRC'nin 13. ayağı, 6-9 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.