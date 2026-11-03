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Kaleci ile çarpıştığı pozisyonda kalbi duran İspanyol futbolcu Jesus de Miguel hayatını kaybetti

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İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tenerife ile Andorra takımları arasında dün oynanan ve uzatmaların olduğu 90+7. dakikada yaşanan olay, İspanyol futbolunu yasa boğdu.

Orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Kalbi duran Tenerifeli futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tenerife Kulübü yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz paramparça, boğazımızda bir yumrukla ve bunun gerçek olduğuna inanamayarak, Tenerife Kulübü adına, Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü sabah 08.00'de trajik bir şekilde vefat ettiğini duyuruyoruz. Teselli edecek hiçbir söz yok. Bu derin üzüntüyü hiçbir şey azaltamaz. Yıkılmış ailesinin, sevdiklerinin ve bu acımasız kaybın yasını tutan tüm Tenerife halkının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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