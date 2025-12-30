Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Özdenak'ın kalbi iki kez durdu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Özdenak'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi iki kez duran 78 yaşındaki Özdenak'ın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖKMEN ÖZDENAK HASTANEYE KALDIRILDI
Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'tan sevenlerini endişelendiren haber geldi. 78 yaşındaki Özdenak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.
EVİNDE RAHATSIZLANDI, NABZI DURDU
Edinilen bilgilere göre Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak'ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve nabzının durduğu aktarıldı.
KALBİ İKİ KEZ DURDU, MÜDAHALEYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Eve gelen sağlık görevlisinin, kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ettiği ve yeniden hayata döndürdüğü öğrenildi. Yapılan müdahalelerin ardından Özdenak'ın entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Gökmen Özdenak'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.