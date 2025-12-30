Haberler

Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Güncelleme:
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Özdenak'ın kalbi iki kez durdu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Özdenak'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

  • Gökmen Özdenak evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Gökmen Özdenak'ın kalbi iki kez durdu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
  • Gökmen Özdenak yoğun bakımda tedavi altına alındı ve tedavisi sürüyor.

GÖKMEN ÖZDENAK HASTANEYE KALDIRILDI

EVİNDE RAHATSIZLANDI, NABZI DURDU

Edinilen bilgilere göre Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak'ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve nabzının durduğu aktarıldı.

KALBİ İKİ KEZ DURDU, MÜDAHALEYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Eve gelen sağlık görevlisinin, kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ettiği ve yeniden hayata döndürdüğü öğrenildi. Yapılan müdahalelerin ardından Özdenak'ın entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gökmen Özdenak'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Gökmen Özdenak iyileşirsin inşallah , canlı yayında söylediklerin kulağımızda seviyoruz seni :) Yok ebesinin Ağmu ile hatırlayacağız seni :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Yoaa ağğnaadinmi

yanıt0
yanıt0

