Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi - Haberler

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - Aydın İncirliova'da düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonalarına farklı kategorilerde katılan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Kahta Esendere Ortaokulu dereceye girdi.

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldız Erkekler kategorisinde Büyükbağ Ortaokulu takımı Türkiye 2. olurken Küçük Erkekler kategorisinde ise Esendere Ortaokulu takımı Türkiye 3. oldu.

Öğrencilerin iyi bir planlamayla hem derslerinde hem de sporda başarılı olabileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, spor yapmanın ruhen ve fiziken insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Esendere Ortaokulu Müdürü Ali Kayhan, Büyükbağ Ortaokulu Müdürü ve Antrenör Ziya Duran, Büyükbağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şevket Can, Beden Eğitimi Öğretmenleri Abdusamet Kaya, Sadık Kuzu ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Spor