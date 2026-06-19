GSB Kahta Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kapsamında Kahta'da kayıtlar başladı.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ücretsiz kurslarda atletizm, basketbol, futbol, voleybol, yüzme, tenis, taekwondo ve judo başta olmak üzere birçok branşta eğitim verilecek.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, 2 bin 500 kişilik modern donatılarıyla hizmet veren spor kompleksinde düzenlenen yaz spor okullarının çocuk ve gençlerin sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

Tüm çocukları ve gençleri yaz spor okullarına davet eden Çiçek, kursların uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.