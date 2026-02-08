Haberler

Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oryantiring yarışması gerçekleştirildi. 14 ilden 715 sporcunun katıldığı yarışmada, sporcular harita ve pusula yardımıyla parkurları zamana karşı geçmeye çalıştı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "12 Şubat Kurtuluş Haftası" etkinlikleri kapsamında, 14 ilden 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen organizasyonda sporcular, harita ve pusula yardımıyla hazırlanan parkurlarda zamana karşı yarıştı.

Farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı ve 18 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Batman, Balıkesir, Gaziantep, Mersin, Osmaniye, Konya, Sivas, Malatya, Kastamonu, Samsun ve Bursa'dan gelen katılımcılar, parkurdaki belirlenen kontrol noktalarına ulaşarak en kısa sürede finişe varmak için mücadele etti.

Yarışmaların ardından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Spor
