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Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankaragücü'nü 3-1 yenip 17 puana ulaştı

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Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankaragücü'nü 3-1 yenip 17 puana ulaştı
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Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda rakibin 23. dakikada 10 kişi kalmasının ardından Görkem Bitin, Yasin Abdioğlu ve Ramazan Kaplan'ın golleriyle kazanan İstiklalspor puanını 17'ye yükseltti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın 8. dakikasında Enes Tepec'in golüyle 1-0 geriye düşen Kahramanmaraş temsilcisi, 23. dakikada rakibin 10 kişi kalmasıyla rahat nefes aldı. Kırmızı-beyazlılar; 32. dakikada Görkem Bitin (penaltı), 75. dakikada Yasin Abdioğlu ve 87. dakikada Ramazan Kaplan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten İstiklalspor zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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