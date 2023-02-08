Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Hakan Doğan'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR'UN İKİNCİ KAYBI

Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.