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Kağıtsporlu karateciler madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kağıtsporlu karateciler madalyalarla döndü

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan'daki Golden Belt Karate Turnuvasından 4 madalyayla döndü.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan'daki Golden Belt Karate Turnuvasından 4 madalyayla döndü.

Karate Büyükler Milli Takımı, Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen Golden Belt Karate Turnuvasına katıldı. Turnuvaya milli takım adına katılan mavi beyazlı 5 sporcu 4 final yaptı. Toplamda 8 madalya kazanan milli takımın 1'i altın ve 3'ü gümüş olmak üzere toplam 4 madalyası Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu karatecilerden geldi. Enes Bulut 75 kilogramda altın, Ömer Özer 67, Rabia Şentürk 68, Gülsen Demirtürk de 55 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ

Kağıtsporlu karateciler madalyalarla döndü

Kağıtsporlu karateciler madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım, Sırbistan, Kocaeli, Milli, Spor, Haberler

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